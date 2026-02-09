SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
|Rentabler SAFRAN-Einstieg?
|
09.02.2026 10:04:28
EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit SAFRAN-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 130,90 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 76,394 SAFRAN-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.02.2026 23 529,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 308,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +135,29 Prozent.
SAFRAN war somit zuletzt am Markt 127,47 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran