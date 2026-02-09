EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in SAFRAN eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit SAFRAN-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 130,90 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 76,394 SAFRAN-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.02.2026 23 529,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 308,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +135,29 Prozent.

SAFRAN war somit zuletzt am Markt 127,47 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at