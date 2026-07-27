EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in SAFRAN eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 27.07.2023 wurden SAFRAN-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die SAFRAN-Aktie an diesem Tag 147,70 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das SAFRAN-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 67,705 SAFRAN-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des SAFRAN-Papiers auf 329,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 329,05 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 123,29 Prozent.

SAFRAN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 137,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at