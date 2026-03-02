SAFRAN Aktie

SAFRAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

Investmentbeispiel 02.03.2026 10:16:34

EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investierung in SAFRAN von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SAFRAN-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SAFRAN-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das SAFRAN-Papier 250,10 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SAFRAN-Aktie investiert, befänden sich nun 39,984 SAFRAN-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen SAFRAN-Anteile wären am 27.02.2026 13 594,56 EUR wert, da der Schlussstand 340,00 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,95 Prozent erhöht.

Am Markt war SAFRAN jüngst 141,75 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

Analysen zu SAFRAN S.A.

23.02.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
18.02.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
18.02.26 SAFRAN Overweight Barclays Capital
17.02.26 SAFRAN Kaufen DZ BANK
17.02.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

SAFRAN S.A. 337,50 -1,46% SAFRAN S.A.

11:01 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

