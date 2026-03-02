SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
|Investmentbeispiel
|
02.03.2026 10:16:34
EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SAFRAN-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das SAFRAN-Papier 250,10 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SAFRAN-Aktie investiert, befänden sich nun 39,984 SAFRAN-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen SAFRAN-Anteile wären am 27.02.2026 13 594,56 EUR wert, da der Schlussstand 340,00 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,95 Prozent erhöht.
Am Markt war SAFRAN jüngst 141,75 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Analysen zu SAFRAN S.A.
|23.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
