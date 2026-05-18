SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
|Frühe Investition
|
18.05.2026 10:04:29
EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem SAFRAN-Papier statt. Der Schlusskurs des SAFRAN-Papiers betrug an diesem Tag 59,16 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 16,903 SAFRAN-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 587,56 EUR, da sich der Wert eines SAFRAN-Papiers am 15.05.2026 auf 271,40 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 358,76 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von SAFRAN belief sich zuletzt auf 113,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
|
11.05.26
|EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
04.05.26
|EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.04.26