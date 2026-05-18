EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen SAFRAN-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem SAFRAN-Papier statt. Der Schlusskurs des SAFRAN-Papiers betrug an diesem Tag 59,16 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 16,903 SAFRAN-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 587,56 EUR, da sich der Wert eines SAFRAN-Papiers am 15.05.2026 auf 271,40 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 358,76 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von SAFRAN belief sich zuletzt auf 113,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at