SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
|SAFRAN-Anlage unter der Lupe
|
12.01.2026 10:03:45
EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren verdient
SAFRAN-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen SAFRAN-Anteile an diesem Tag bei 125,24 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 7,985 SAFRAN-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 533,54 EUR, da sich der Wert eines SAFRAN-Anteils am 09.01.2026 auf 317,30 EUR belief. Damit wäre die Investition um 153,35 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für SAFRAN eine Börsenbewertung in Höhe von 131,31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
Analysen zu SAFRAN S.A.
|09.01.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|02.01.26
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|317,80
|0,00%