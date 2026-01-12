SAFRAN Aktie

SAFRAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

SAFRAN-Anlage unter der Lupe 12.01.2026 10:03:45

EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SAFRAN-Aktie gebracht.

SAFRAN-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen SAFRAN-Anteile an diesem Tag bei 125,24 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 7,985 SAFRAN-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 533,54 EUR, da sich der Wert eines SAFRAN-Anteils am 09.01.2026 auf 317,30 EUR belief. Damit wäre die Investition um 153,35 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für SAFRAN eine Börsenbewertung in Höhe von 131,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

09.01.26 SAFRAN Neutral UBS AG
06.01.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
02.01.26 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
18.12.25 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
10.12.25 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
