EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SAFRAN-Aktie gebracht.

SAFRAN-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen SAFRAN-Anteile an diesem Tag bei 125,24 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 7,985 SAFRAN-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 533,54 EUR, da sich der Wert eines SAFRAN-Anteils am 09.01.2026 auf 317,30 EUR belief. Damit wäre die Investition um 153,35 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für SAFRAN eine Börsenbewertung in Höhe von 131,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at