SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
|Rentables SAFRAN-Investment?
|
11.05.2026 10:04:47
EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren verdient
Am 11.05.2021 wurde die SAFRAN-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SAFRAN-Papier bei 122,50 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das SAFRAN-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,816 SAFRAN-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 233,71 EUR, da sich der Wert eines SAFRAN-Anteils am 08.05.2026 auf 286,30 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 133,71 Prozent angezogen.
Insgesamt war SAFRAN zuletzt 119,36 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
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