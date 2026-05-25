SAFRAN Aktie

SAFRAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

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Langfristige Anlage 25.05.2026 10:03:55

EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor einem Jahr verdient

EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in SAFRAN gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SAFRAN-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 254,80 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 39,246 SAFRAN-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 285,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 11 185,24 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 11,85 Prozent vermehrt.

Am Markt war SAFRAN jüngst 118,82 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

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