Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|Frühes Investment
|
21.10.2026 10:03:28
EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Saint-Gobain-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,95 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,568 Saint-Gobain-Aktien im Depot. Die gehaltenen Saint-Gobain-Aktien wären am 20.10.2026 172,40 EUR wert, da der Schlussstand 67,14 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 72,40 Prozent angezogen.
Alle Saint-Gobain-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32,49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|22.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|01.07.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12.06.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|05.05.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|66,10
|-0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.