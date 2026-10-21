EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Saint-Gobain-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Saint-Gobain-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,95 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,568 Saint-Gobain-Aktien im Depot. Die gehaltenen Saint-Gobain-Aktien wären am 20.10.2026 172,40 EUR wert, da der Schlussstand 67,14 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 72,40 Prozent angezogen.

Alle Saint-Gobain-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at