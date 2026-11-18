Bei einem frühen Investment in Saint-Gobain-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Saint-Gobain-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Saint-Gobain-Anteile an diesem Tag 41,34 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 24,190 Saint-Gobain-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 802,13 EUR, da sich der Wert einer Saint-Gobain-Aktie am 17.11.2026 auf 74,50 EUR belief. Damit wäre die Investition um 80,21 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Saint-Gobain betrug jüngst 36,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at