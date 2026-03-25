Saint-Gobain Aktie

Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

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Saint-Gobain-Anlage unter der Lupe 25.03.2026 10:04:44

EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Saint-Gobain-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde die Saint-Gobain-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 49,30 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Saint-Gobain-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,028 Saint-Gobain-Anteilen. Die gehaltenen Saint-Gobain-Aktien wären am 24.03.2026 142,84 EUR wert, da der Schlussstand 70,42 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,84 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Saint-Gobain eine Marktkapitalisierung von 34,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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