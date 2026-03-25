Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|Saint-Gobain-Anlage unter der Lupe
|
25.03.2026 10:04:44
EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die Saint-Gobain-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 49,30 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Saint-Gobain-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,028 Saint-Gobain-Anteilen. Die gehaltenen Saint-Gobain-Aktien wären am 24.03.2026 142,84 EUR wert, da der Schlussstand 70,42 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,84 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Saint-Gobain eine Marktkapitalisierung von 34,70 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|19.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|04.03.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|19.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|04.03.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|19.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|02.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|03.03.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|17.02.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12.05.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|71,40
|0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.