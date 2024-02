EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Saint-Gobain eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Saint-Gobain-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 53,10 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 18,832 Saint-Gobain-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 20.02.2024 auf 68,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 286,25 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,63 Prozent angewachsen.

Alle Saint-Gobain-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at