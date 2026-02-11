EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Saint-Gobain-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Saint-Gobain-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Saint-Gobain-Aktie betrug an diesem Tag 32,07 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Saint-Gobain-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,118 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.02.2026 274,46 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 88,02 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 174,46 Prozent zugenommen.

Saint-Gobain wurde jüngst mit einem Börsenwert von 43,36 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at