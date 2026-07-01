EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Saint-Gobain-Aktie Investoren gebracht.

Die Saint-Gobain-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 34,97 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Saint-Gobain-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 285,959 Saint-Gobain-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 636,55 EUR, da sich der Wert einer Saint-Gobain-Aktie am 30.06.2026 auf 79,16 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 126,37 Prozent gesteigert.

Saint-Gobain markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 38,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at