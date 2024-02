EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Saint-Gobain-Anteilen via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 44,42 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Saint-Gobain-Aktie investiert, befänden sich nun 225,124 Saint-Gobain-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 810,45 EUR, da sich der Wert eines Saint-Gobain-Papiers am 27.02.2024 auf 70,23 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 58,10 Prozent vermehrt.

Am Markt war Saint-Gobain jüngst 35,13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at