Saint-Gobain Aktie

Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

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Profitabler Saint-Gobain-Einstieg? 15.07.2026 10:03:41

EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Saint-Gobain-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Saint-Gobain-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Saint-Gobain-Anteile bei 57,71 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Saint-Gobain-Aktie investiert hat, hat nun 17,328 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 14.07.2026 1 293,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 74,62 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29,30 Prozent angewachsen.

Saint-Gobain wurde jüngst mit einem Börsenwert von 36,89 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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