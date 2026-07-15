Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|Profitabler Saint-Gobain-Einstieg?
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15.07.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Saint-Gobain-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Saint-Gobain-Anteile bei 57,71 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Saint-Gobain-Aktie investiert hat, hat nun 17,328 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 14.07.2026 1 293,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 74,62 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29,30 Prozent angewachsen.
Saint-Gobain wurde jüngst mit einem Börsenwert von 36,89 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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