Saint-Gobain Aktie

Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

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Frühe Anlage 24.06.2026 10:03:49

EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Saint-Gobain-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Saint-Gobain-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Saint-Gobain-Anteile bei 56,19 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Saint-Gobain-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17,797 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Saint-Gobain-Aktie auf 77,32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 376,05 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 37,60 Prozent.

Der Börsenwert von Saint-Gobain belief sich jüngst auf 38,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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