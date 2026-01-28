Saint-Gobain Aktie

Lohnender Saint-Gobain-Einstieg? 28.01.2026 10:04:00

EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Saint-Gobain-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Saint-Gobain-Aktie Investoren gebracht.

Das Saint-Gobain-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 54,19 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Saint-Gobain-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 18,454 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.01.2026 1 561,91 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 84,64 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +56,19 Prozent.

Alle Saint-Gobain-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

26.01.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Saint-Gobain Market-Perform Bernstein Research
12.01.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
09.01.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
