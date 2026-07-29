Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|Saint-Gobain-Performance im Blick
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29.07.2026 10:03:44
EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Saint-Gobain-Papier via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 37,90 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,639 Saint-Gobain-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 76,56 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 202,01 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 102,01 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Saint-Gobain bezifferte sich zuletzt auf 36,82 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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