EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Saint-Gobain-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Saint-Gobain-Papier via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 37,90 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,639 Saint-Gobain-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 76,56 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 202,01 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 102,01 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Saint-Gobain bezifferte sich zuletzt auf 36,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at