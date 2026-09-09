Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|Saint-Gobain-Investment im Blick
|
09.09.2026 10:03:55
EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Saint-Gobain-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Saint-Gobain-Papier bei 57,37 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Saint-Gobain-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,743 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 08.09.2026 129,68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 74,40 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 29,68 Prozent.
Am Markt war Saint-Gobain jüngst 36,51 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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