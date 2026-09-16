EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Saint-Gobain-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Saint-Gobain-Papier via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Saint-Gobain-Anteile betrug an diesem Tag 61,43 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 16,279 Saint-Gobain-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 132,67 EUR, da sich der Wert einer Saint-Gobain-Aktie am 15.09.2026 auf 69,58 EUR belief. Mit einer Performance von +13,27 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Saint-Gobain einen Börsenwert von 34,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at