Saint-Gobain Aktie

Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

Lohnende Saint-Gobain-Investition? 21.01.2026 10:04:21

EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Saint-Gobain-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit der Saint-Gobain-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Saint-Gobain-Anteile bei 87,92 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,137 Saint-Gobain-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 20.01.2026 auf 81,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,42 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 7,58 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Saint-Gobain eine Marktkapitalisierung von 40,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

20.01.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Saint-Gobain Market-Perform Bernstein Research
12.01.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
09.01.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 83,16 -0,31% Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

