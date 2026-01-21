Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|Lohnende Saint-Gobain-Investition?
|
21.01.2026 10:04:21
EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit der Saint-Gobain-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Saint-Gobain-Anteile bei 87,92 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,137 Saint-Gobain-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 20.01.2026 auf 81,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,42 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 7,58 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Saint-Gobain eine Marktkapitalisierung von 40,52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|20.01.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|83,16
|-0,31%