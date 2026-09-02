EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Saint-Gobain-Aktie Anlegern gebracht.

Am 02.09.2025 wurde die Saint-Gobain-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Saint-Gobain-Aktie bei 90,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 110,497 Saint-Gobain-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 450,83 EUR, da sich der Wert einer Saint-Gobain-Aktie am 01.09.2026 auf 76,48 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 15,49 Prozent gleich.

Saint-Gobain wurde jüngst mit einem Börsenwert von 38,32 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at