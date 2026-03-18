Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|Lukrativer Saint-Gobain-Einstieg?
|
18.03.2026 10:04:50
EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte eine Saint-Gobain-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit der Saint-Gobain-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Saint-Gobain-Papier bei 100,90 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Saint-Gobain-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 99,108 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 052,53 EUR, da sich der Wert einer Saint-Gobain-Aktie am 17.03.2026 auf 71,16 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 29,47 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Saint-Gobain belief sich zuletzt auf 35,06 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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