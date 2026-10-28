Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|Langfristige Investition
|
28.10.2026 10:03:56
EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Saint-Gobain von vor einem Jahr angefallen
Saint-Gobain-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 88,96 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Saint-Gobain-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,241 Saint-Gobain-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (67,84 EUR), wäre die Investition nun 762,59 EUR wert. Mit einer Performance von -23,74 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Saint-Gobain belief sich zuletzt auf 33,19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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