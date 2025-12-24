EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: Wäre ein Saint-Gobain-Investment vor einem Jahr inzwischen rentabel?

Vor 1 Jahr wurden Saint-Gobain-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Saint-Gobain-Papier an diesem Tag bei 85,60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,168 Saint-Gobain-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 100,65 EUR, da sich der Wert eines Saint-Gobain-Papiers am 23.12.2025 auf 86,16 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,65 Prozent angezogen.

Saint-Gobain erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 42,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at