EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Sanofi-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Sanofi-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Sanofi-Papier an diesem Tag 66,41 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Sanofi-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 150,574 Sanofi-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 23.02.2026 12 160,36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 80,76 EUR belief. Mit einer Performance von +21,60 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Sanofi eine Börsenbewertung in Höhe von 97,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at