Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|Lohnender Sanofi-Einstieg?
|
17.11.2026 10:03:25
EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sanofi von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Sanofi-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 85,89 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Sanofi-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11,643 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 028,29 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Papiers am 16.11.2026 auf 88,32 EUR belief. Damit wäre die Investition um 2,83 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von Sanofi betrug jüngst 104,40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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