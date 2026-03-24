Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|Profitabler Sanofi-Einstieg?
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24.03.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sanofi-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Sanofi-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 66,14 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Sanofi-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,512 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 23.03.2026 116,16 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 76,83 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 16,16 Prozent.
Sanofi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 92,21 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com