EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 3 Jahren gekostet
Vor 3 Jahren wurde die Sanofi-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Sanofi-Anteile an diesem Tag bei 88,70 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Sanofi-Aktie investiert, befänden sich nun 1,127 Sanofi-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 90,52 EUR, da sich der Wert einer Sanofi-Aktie am 09.02.2026 auf 80,29 EUR belief. Mit einer Performance von -9,48 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Sanofi zuletzt 97,14 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
