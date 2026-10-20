Sanofi Aktie

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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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Lukratives Sanofi-Investment? 20.10.2026 10:03:36

EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor 3 Jahren verloren

EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Sanofi-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Sanofi-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 98,83 EUR wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Sanofi-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,012 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 71,85 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Papiers am 19.10.2026 auf 71,01 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,15 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Sanofi zuletzt 85,73 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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16.10.26 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 Sanofi Neutral UBS AG
07.10.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Sanofi S.A. 73,73 4,27% Sanofi S.A.

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