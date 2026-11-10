Sanofi Aktie

Sanofi ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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Lukrative Sanofi-Investition? 10.11.2026 10:03:31

EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor einem Jahr verloren

EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sanofi-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Sanofi-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Sanofi-Aktie an diesem Tag bei 86,81 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,152 Sanofi-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (85,76 EUR), wäre das Investment nun 98,79 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,21 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Sanofi belief sich zuletzt auf 99,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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