EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Sanofi-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Sanofi-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Sanofi-Papier bei 82,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 120,633 Sanofi-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Sanofi-Aktie auf 76,67 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 248,96 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,51 Prozent verringert.

Sanofi markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 93,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at