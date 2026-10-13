Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|Profitable Sanofi-Investition?
|
13.10.2026 10:03:47
EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor einem Jahr eingebracht
Am 13.10.2025 wurde das Sanofi-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 84,16 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Sanofi-Aktie investiert, befänden sich nun 118,821 Sanofi-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 71,60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 8 507,60 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14,92 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Sanofi eine Marktkapitalisierung von 85,23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|07:54
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:54
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|07:54
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Sanofi S.A.
|71,47
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