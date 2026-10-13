Sanofi Aktie

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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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Profitable Sanofi-Investition? 13.10.2026 10:03:47

EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor einem Jahr eingebracht

EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sanofi-Aktien verlieren können.

Am 13.10.2025 wurde das Sanofi-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 84,16 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Sanofi-Aktie investiert, befänden sich nun 118,821 Sanofi-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 71,60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 8 507,60 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14,92 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Sanofi eine Marktkapitalisierung von 85,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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07.10.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Sanofi S.A. 71,47 -0,83% Sanofi S.A.

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