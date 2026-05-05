Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|Lohnende Sanofi-Anlage?
|
05.05.2026 10:03:51
EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Sanofi-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Sanofi-Aktie betrug an diesem Tag 101,56 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Sanofi-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,985 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 76,61 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Papiers am 04.05.2026 auf 77,81 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 23,39 Prozent.
Der Börsenwert von Sanofi belief sich jüngst auf 95,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
30.04.26
|Stoxx Europe 50-Titel Sanofi-Aktie: Über diese Dividende können sich Sanofi-Anleger freuen (finanzen.at)
|
29.04.26
|Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
29.04.26
|Verluste in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
29.04.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 fällt am Mittag (finanzen.at)
|
29.04.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
28.04.26
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
23.04.26
|Sanofi-Aktie legt zu: Pharmahersteller startet besser als erwartet ins Jahr (dpa-AFX)
|
23.04.26
|ROUNDUP/Vor Chefwechsel: Überraschend starker Jahresstart bei Sanofi (dpa-AFX)
Analysen zu Sanofi S.A.
|08:29
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|28.04.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|08:29
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|28.04.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|28.04.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|28.04.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|08:29
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|73,86
|-5,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- US-Börsen fester -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeugen sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.