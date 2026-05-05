EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Sanofi-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Sanofi-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Sanofi-Aktie betrug an diesem Tag 101,56 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Sanofi-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,985 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 76,61 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Papiers am 04.05.2026 auf 77,81 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 23,39 Prozent.

Der Börsenwert von Sanofi belief sich jüngst auf 95,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at