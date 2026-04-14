EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sanofi-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Sanofi-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 80,50 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,242 Sanofi-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 79,41 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,65 EUR wert. Damit wäre die Investition um 1,35 Prozent gesunken.

Der Marktwert von Sanofi betrug jüngst 96,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at