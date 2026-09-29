Sanofi Aktie

Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Sanofi-Einstieg? 29.09.2026 10:03:33

EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Sanofi-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 29.09.2021 wurde die Sanofi-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Sanofi-Papier an diesem Tag bei 80,22 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Sanofi-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,247 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 89,75 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Anteils am 28.09.2026 auf 72,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 10,25 Prozent.

Sanofi wurde jüngst mit einem Börsenwert von 85,56 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sanofi S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Sanofi S.A.

mehr Analysen
17.09.26 Sanofi Neutral UBS AG
15.09.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
14.09.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
08.09.26 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sanofi S.A. 72,15 -0,30% Sanofi S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Anleihenrenditen im Fokus: ATX mit Minus -- DAX-Anleger verhalten optimistisch -- Börsen in Asien mehrheitlich tiefer
Der ATX zeigt sich etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Anleger in Asien sind mehrheitlich in Verkauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen