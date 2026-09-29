Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|Rentabler Sanofi-Einstieg?
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29.09.2026 10:03:33
EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 29.09.2021 wurde die Sanofi-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Sanofi-Papier an diesem Tag bei 80,22 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Sanofi-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,247 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 89,75 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Anteils am 28.09.2026 auf 72,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 10,25 Prozent.
Sanofi wurde jüngst mit einem Börsenwert von 85,56 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|17.09.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|17.09.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|15.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|72,15
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