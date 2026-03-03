Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|Performance im Blick
|
03.03.2026 10:04:01
EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Sanofi-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 107,68 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Sanofi-Aktie investiert, befänden sich nun 0,929 Sanofi-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 75,64 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Papiers am 02.03.2026 auf 81,45 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 24,36 Prozent vermindert.
Sanofi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 98,35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
27.02.26
|Sanofi-Aktie höher: Regeneron und Sanofi bekommen Empfehlung für erweiterte Dupixent-Zulassung (Dow Jones)
|
24.02.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
17.02.26
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.02.26
|Sanofi-Aktie tiefer: Scheidende Merck-Chefin neu an Spitze von Sanofi (dpa-AFX)
|
12.02.26
|Sanofi replaces chief with Merck executive after R&D woes (Financial Times)
|
12.02.26
|Sanofi holt Merck-Chefin Garijo als CEO (Dow Jones)
|
10.02.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
06.02.26