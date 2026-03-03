Sanofi Aktie

Performance im Blick 03.03.2026 10:04:01

EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Sanofi-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Sanofi-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 107,68 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Sanofi-Aktie investiert, befänden sich nun 0,929 Sanofi-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 75,64 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Papiers am 02.03.2026 auf 81,45 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 24,36 Prozent vermindert.

Sanofi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 98,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

