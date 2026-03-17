EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sanofi von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Sanofi-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Sanofi-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 78,41 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 127,533 Sanofi-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.03.2026 auf 76,51 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 757,58 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2,42 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Sanofi einen Börsenwert von 91,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at