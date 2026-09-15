Sanofi Aktie

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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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Rentabler Sanofi-Einstieg? 15.09.2026 10:03:29

EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sanofi von vor einem Jahr angefallen

EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sanofi von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Sanofi-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Sanofi-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 79,51 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 12,577 Sanofi-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 948,69 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Anteils am 14.09.2026 auf 75,43 EUR belief. Damit wäre die Investition 5,13 Prozent weniger wert.

Sanofi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 87,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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