Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|Rentabler Sanofi-Einstieg?
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15.09.2026 10:03:29
EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sanofi von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Sanofi-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 79,51 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 12,577 Sanofi-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 948,69 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Anteils am 14.09.2026 auf 75,43 EUR belief. Damit wäre die Investition 5,13 Prozent weniger wert.
Sanofi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 87,31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|09:07
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:07
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:07
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|74,60
|-1,27%