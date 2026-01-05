Santander Aktie

Profitables Santander-Investment? 05.01.2026 10:03:53

EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Santander-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Santander-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete die Santander-Aktie bei 2,58 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 38,827 Santander-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Santander-Aktie auf 10,25 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 398,06 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 298,06 Prozent.

Santander wurde jüngst mit einem Börsenwert von 152,44 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

