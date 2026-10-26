EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Santander-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Santander-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Santander-Aktie 8,37 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Santander-Papier investiert hätte, hätte er nun 11,946 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (11,51 EUR), wäre die Investition nun 137,50 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 37,50 Prozent gleich.

Santander erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 167,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at