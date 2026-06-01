EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Santander-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Santander-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Santander-Papier an diesem Tag 3,87 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Santander-Aktie investierten, hätten nun 25,819 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Santander-Anteile wären am 29.05.2026 276,98 EUR wert, da der Schlussstand 10,73 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 176,98 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Santander bezifferte sich zuletzt auf 157,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at