EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Santander-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Santander-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,82 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3 550,506 Santander-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.11.2025 gerechnet (9,24 EUR), wäre das Investment nun 32 817,33 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 228,17 Prozent.

Der Börsenwert von Santander belief sich jüngst auf 137,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at