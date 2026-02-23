Santander Aktie

Santander für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

Profitable Santander-Anlage? 23.02.2026 10:04:23

EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Santander-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Santander-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3,52 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 284,091 Santander-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.02.2026 gerechnet (10,76 EUR), wäre das Investment nun 3 055,68 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 205,57 Prozent.

Der Börsenwert von Santander belief sich jüngst auf 157,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

08:52 Santander Buy Deutsche Bank AG
07:12 Santander Outperform RBC Capital Markets
19.02.26 Santander Buy UBS AG
16.02.26 Santander Buy UBS AG
13.02.26 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Zoll-Chaos: ATX und DAX schwächer -- Hang Seng stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Montag schwächer. Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark.
