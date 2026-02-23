EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Santander-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Santander-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3,52 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 284,091 Santander-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.02.2026 gerechnet (10,76 EUR), wäre das Investment nun 3 055,68 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 205,57 Prozent.

Der Börsenwert von Santander belief sich jüngst auf 157,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at