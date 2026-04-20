Santander Aktie

Santander für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

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Santander-Investment im Blick 20.04.2026 10:03:41

EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Santander eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Santander-Aktie statt. Der Schlusskurs der Santander-Aktie betrug an diesem Tag 3,58 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 27,921 Santander-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 17.04.2026 308,31 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 11,04 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +208,31 Prozent.

Santander wurde jüngst mit einem Börsenwert von 162,08 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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