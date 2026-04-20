Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Santander-Investment im Blick
|
20.04.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Santander-Aktie statt. Der Schlusskurs der Santander-Aktie betrug an diesem Tag 3,58 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 27,921 Santander-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 17.04.2026 308,31 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 11,04 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +208,31 Prozent.
Santander wurde jüngst mit einem Börsenwert von 162,08 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|14.04.26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.03.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.03.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.03.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10,78
|-1,35%