Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Langfristige Anlage
|
14.09.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem Santander-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,09 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Santander-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 32,352 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 416,89 EUR, da sich der Wert einer Santander-Aktie am 11.09.2026 auf 12,89 EUR belief. Damit wäre die Investition 316,89 Prozent mehr wert.
Am Markt war Santander jüngst 193,39 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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