EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Santander-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Santander-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Santander-Aktie bei 2,82 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 35,486 Santander-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 354,47 EUR, da sich der Wert eines Santander-Papiers am 24.12.2025 auf 9,99 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 254,47 Prozent vermehrt.

Santander war somit zuletzt am Markt 148,53 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at