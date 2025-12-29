Santander Aktie

Santander für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

Rentable Santander-Anlage? 29.12.2025 10:03:51

EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor 3 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Santander-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Santander-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Santander-Aktie bei 2,82 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 35,486 Santander-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 354,47 EUR, da sich der Wert eines Santander-Papiers am 24.12.2025 auf 9,99 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 254,47 Prozent vermehrt.

Santander war somit zuletzt am Markt 148,53 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)mehr Analysen

18.12.25 Santander Halten DZ BANK
05.12.25 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.11.25 Santander Buy UBS AG
26.11.25 Santander Neutral JP Morgan Chase & Co.

Aktien in diesem Artikel

Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 9,98 -0,19% Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

