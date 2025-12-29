Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Rentable Santander-Anlage?
|
29.12.2025 10:03:51
EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Santander-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Santander-Aktie bei 2,82 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 35,486 Santander-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 354,47 EUR, da sich der Wert eines Santander-Papiers am 24.12.2025 auf 9,99 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 254,47 Prozent vermehrt.
Santander war somit zuletzt am Markt 148,53 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)mehr Nachrichten
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)mehr Analysen
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.11.25
|Santander Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.11.25
|Santander Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.11.25
|Santander Buy
|UBS AG
|17.11.25
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|9,98
|-0,19%