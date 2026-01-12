EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santander-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Santander eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Santander-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,84 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 260,751 Santander-Papiere. Die gehaltenen Santander-Papiere wären am 09.01.2026 2 673,22 EUR wert, da der Schlussstand 10,25 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 167,32 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Santander eine Börsenbewertung in Höhe von 150,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at