EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santander-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Santander-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Santander-Papier via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,19 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Santander-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 130,870 Santander-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 34 520,98 EUR, da sich der Wert einer Santander-Aktie am 12.06.2026 auf 11,03 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 245,21 Prozent.

Santander markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 161,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at