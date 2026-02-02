Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Santander-Investition
|
02.02.2026 10:04:30
EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santander-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die Santander-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,54 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Santander-Aktie investierten, hätten nun 394,166 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Santander-Papiers auf 10,78 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 249,11 EUR wert. Mit einer Performance von +324,91 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Santander bezifferte sich zuletzt auf 158,18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|22.01.26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
